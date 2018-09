Σύμφωνα με το Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker της International Data Corporation (IDC) η παγκόσμια αγορά των wearables εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος σε πωλήσεις τα 122,6 εκατ. Μονάδες σε σχέση με τα 115,4 εκατ. Μονάδες που είχε καταγράψει πέρισυ, θα κινηθεί δηλαδή ανοδικά άνοδο κατά 6,2%. Όπως όλα δείχνουν το τρέχον έτος θα είναι το πρώτο που θα κινηθεί με μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης από την διψήφια άνοδο που κατέγραφε μέχρι χθες.

