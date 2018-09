Φιλόδοξη αποστολή της νέας μηχανής αναζήτησης ήταν η οργάνωση των πληροφοριών ολόκληρης της γης και η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους. Το «πιστεύω» της Google, το οποίο πέρασε εδώ και χρόνια στην αφάνεια, ήταν το «Don´t be evil», «Μη κάνεις τίποτα κακό».

More in this category: