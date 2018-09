Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου , στην Αθήνα, με κεντρικό ομιλητή, το εμβληματικό πρόσωπο της ελληνικής και διεθνούς τεχνολογικής επιστήμης Θεοδόση Π. Τάσσιο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ και Πρόεδρο της Εταιρίας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ), παρουσία του Wlodzimierz Szymczak, προέδρου του ECCE, του Πρύτανη ΕΜΠ Ιωάννη Γκόλια, του Προέδρου ΣΠΜΕ Βασίλειου Μπαρδάκη, οι οποίοι έκαναν επίσης εναρκτήριες ομιλίες, εκπροσώπων φορέων των μηχανικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους μηχανικών, όλων των γενεών. Στην εκδήλωση του ΤΕΕ απηύθυναν ομιλίες επίσης ο Αριστόδημος Χατζηδάκης, για τον οποίο ανακοινώθηκε ότι έχει εκλεγεί και από τη νέα χρονιά αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Πρόεδρου της ECCE, ενώ είναι παράλληλα Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου (EAMC), ο Γεώργιος Γκαζέτας καθηγητής ΕΜΠ και ο Νικόλαος Ζυγούρης Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής με θέμα «Infrastructure and Construction» της EAMC.

