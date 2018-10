Μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του v- Banking 24 ώρες το 24ωρο και να κλείσετε το ραντεβού σας με τον προσωπικό σας Επαγγελματικό Σύμβουλο, αξιοποιώντας την εφαρμογή του online ημερολογίου . Οι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι μέσω chat και email τις καθημερινές 09:00-17:00 και η υπηρεσία αυτή δεν έχει καμία χρέωση! Έχετε στη διάθεσή σας προσωπικό χώρο όπου μπορείτε να ανεβάσετε και να στείλετε στην τράπεζα αρχεία , τα οποία αποθηκεύονται με ασφάλεια. Ακόμη, παρακολουθείτε την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησής σας, καθώς και τις πιθανές χρηματοοικονομικές ανάγκες της με την υπηρεσία Business Check up .

Η συσκευή δεν είχε αντίστοιχη επιτυχία στην εμπορική της πορεία, για αρκετούς λόγους: Δεν ήταν συμβατή με την υπάρχουσα καλωδιακή υποδομή, η υπηρεσία υποστηριζόταν αρχικά μόνο σε τρεις αμερικανικές μεγαλουπόλεις, ενώ το κόστος των κλήσεων ήταν υπέρογκο (πάνω από 200 ευρώ σε σημερινή αντιστοιχία, για μόλις μερικά λεπτά). Ωστόσο, η εταιρεία προσπάθησε ξανά με τη δημιουργία του Picturephone Mod. II , το 1970 , χωρίς και πάλι να κερδίσει την αγορά. Κατάφερε να αποκτήσει 500 συνδρομητές και εγκαταλείφθηκε μέσα στη δεκαετία του 1970, έχοντας στοιχίσει στην AT&T κοντά στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια και πολλές δεκαετίες έρευνας και εργατοώρες για την ανάπτυξή του. Παρά την εμπορική τους αποτυχία, τα Picturephones θεωρούνται σημαντικά επιτεύγματα της τεχνολογίας, που άνοιξαν προοπτικές σε διάφορους άλλους τομείς έρευνας και ανάπτυξης στις τηλεπικοινωνίες. Και κάτι άλλο επίσης σημαντικό: καθιέρωσαν την εικόνα του εικονοτηλέφωνου ως κάτι που θα ερχόταν στο μέλλον στη ζωή μας: η συσκευή που απεικονιζόταν στην ταινία του Κιούμπρικ που αναφέραμε πιο πάνω, δεν ήταν άλλη από αυτή της AT& T . Αν και το ίδιο διάστημα έγιναν αντίστοιχες προσπάθειες σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία, τίποτε άλλο δεν κατάφερε να γίνει τόσο εμβληματικό όσο το Picturephone.

