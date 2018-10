Όπως δήλωσε ο Liang Haishan, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Qingdao Haier «…στην εποχή του “Internet of Things” και με εργαλείο τη δυναμική του σε έρευνα και ανάπτυξη, ο όμιλος Candy παραμένει στοχευμένος στην εφαρμογή των διαδικτυακών τεχνολογιών στις οικιακές συσκευές. Μια αντίληψη δηλαδή που ταιριάζει πλήρως με την στρατηγική «Eco-brand” της Haier, που επίσης στοχεύει στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των καταναλωτών. Έτσι, στην Haier πιστεύουμε πως η συμπόρευση που ανακοινώνουμε με τον όμιλο Candy, θα αποτελέσει την αρχή μιας επιτυχημένης στρατηγικής συνεργασίας, η οποία και θα «ξεκλειδώσει» τη δυναμική της αγοράς «έξυπνων» οικιακών συσκευών αλλά και θα εμπνεύσει όλη την αγορά να συνεχίσει να εξελίσσεται για να βελτιώσει την εμπειρία των καταναλωτών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ομίλων, η Haier θα έχει ως ευρωπαϊκή της έδρα το Brugherio στην Ιταλία, ενώ σε συνεργασία με τη διοικητική ομάδα της Candy θα έχει στόχο τόσο τη διεύρυνση της κυριαρχίας της στις «έξυπνες» οικιακές συσκευές στην Ευρώπη -ειδικά στην εποχή του “Internet of Things”, όσο και στην προσφορά στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Κοινή πορεία θα έχουν από το 2019 δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών. Συγκεκριμένα ο κινεζικός όμιλος Qingdao Haier Co., Ltd. και η οικογένεια Fumagalli, αποκλειστικός μέτοχος του ομίλου Candy, ανακοίνωσαν την συμπόρευση τους, με τη Haier να επενδύει 475 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την παρουσία και ανάπτυξή της στην Ευρωπαϊκή αγορά.

