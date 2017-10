Ο Jamie Lowry παίρνει τη θέση του Απόστολου Καζάκου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας προς το επενδυτικό κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Απόστολος Καζάκος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του με ημερομηνία ισχύος την 13η Οκτωβρίου 2017.

Το Δ.Σ., αφού ευχαρίστησε τον κ. Καζάκο για τη σημαντική συνεισφορά του στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας από το Μάιο του 2015 έως και σήμερα, αποφάσισε σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών- Ανάδειξης Υποψηφίων, την εκλογή του κ. Jamie Lowry στη θέση του και για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ο κ. Jamie Lowry είναι Managing Director και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Hamblin Watsa Investment Counsel, θυγατρικής κατά 100% της Fairfax Financial Holdings Limited η οποία διαχειρίζεται τις επενδύσεις της τελευταίας στην Ευρώπη. Στο παρελθόν, εργάστηκε διαδοχικά ως αναλυτής και διαχειριστής κεφαλαίων στην εταιρεία Schroders Investment Management με έδρα το Λονδίνο για δώδεκα έτη. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Value Investing team της Schroders που διαχειρίζεται 15 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. Είναι Πιστοποιημένος Οικονομικός Αναλυτής και κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Royal Holloway University of London.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Α. Μπέρτσος, μη εκτελεστικός Πρόεδρος

2. Wade Sebastian Burton, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Σταύρος Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος

5. Τάκης Κανελλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Γεώργιος Κατσιμπρής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Γεώργιος Μπερσής, μη εκτελεστικό μέλος

8. Δημήτριος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9. Γεώργιος Παπάζογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

10. Jamie Lowry, μη εκτελεστικό μέλος

11. Ignace Charles Rotman, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. Κανελλόπουλος, Κατσιμπρής, Παπαδόπουλος, Παπάζογλου και Rotman ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει σχετικής απόφασης της από 16.3.2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η ανωτέρω εκλογή θα τεθεί προς επικύρωση από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όπως ο Nόμος ορίζει.