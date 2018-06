Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει το 100% των μετοχών της Lasmane Properties Ltd, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Holiday Inn, που δεν λειτουργεί πια. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών ανήλθε σε 11,2 εκατ. εκατ. ευρώ των οποίων ποσό 7,6 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε κατά τη μεταβίβαση των μετοχών και το υπόλοιπο 3,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί αφού εκπληρωθούν συγκριμένες προϋποθέσεις.

