Η έρευνα παρουσιάστηκε στο περιθώριο υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας της ΕΠΠΑ με την Εθνική Ενωση Μεσιτών των ΗΠΑ (National Association of Realtors), που είναι η τιμώμενη χώρα στην 83η ΔΕΘ.

More in this category: