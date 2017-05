ΕΝΥΠΕΚΚ: 100.000 χαμηλοσυνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν το ΕΚΑΣ το 2017

«Στα πλαίσια της «Προσυμφωνίας του Χίλτον» για τη β’ αξιολόγηση, η τριαρχία των δανειστών απαίτησε και η κυβέρνηση δέχτηκε να νομοθετήσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ για 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους και μάλιστα αναδρομικά!», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Έτσι στον κατάλογο με τις Προαπαιτούμενες «Δράσεις» («List of prior actions») ανακαλύψαμε και την υπ’αριθ. 36 δράση, σύμφωνα με την οποία:

«Με στόχο να καταργηθεί προοδευτικά το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), θα υιοθετήσει (η κυβέρνηση) τις υπουργικές αποφάσεις για τους κανόνες χορήγησης για το 2017».

και στα αγγλικά: «With a view to progressively phase out the pension solidarity grant (EKAS), adopt the Ministerial Decisions for the awarding rules for 2017.».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2016 140.000 χαμηλοσυνταξιούχοι έχασαν το ΕΚΑΣ, σε υλοποίηση της τριτομνημονιακής δέσμευσης (ν. 4336/2015 παρ. 2.5.2 εδ.i, σελ. 1021), σύμφωνα με την οποία: «Σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων τον Μάρτιο του 2016».

Ακολούθησε ο ν. 4387/2016 (άρθρο 92) που καθόρισε τις νέες προϋποθέσεις και τις νέες κλίμακες του ΕΚΑΣ (230 € - 172,50 € - 115 € - 57,50 € - 30€) και ύστερα το άρθρο 31 του ν. 4411/16 (άρθρο 31) που θέσπισε τα «αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του ΕΚΑΣ».

Για το 2017 όμως η κυβέρνηση, αντί να καταργήσει το ΕΚΑΣ σε άλλες 100.000 δικαιούχους, όπως είχε δεχτεί αρχικά, το μείωσε για όλους τους δικαιούχους στο μισό (115 ευρώ, 86,25 ευρώ, 57,50 ευρώ και 28,75 ευρώ) διατηρώντας τις ίδιες προϋποθέσεις. Προφανώς η κυβέρνηση θέλησε να αποφύγει το πολιτικό κόστος καταργώντας το ΕΚΑΣ από 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους!

Η τριαρχία των δανειστών διαφώνησε με αυτή την επιλογή της κυβέρνησης και απαίτησε, στα πλαίσια της β’ αξιολόγησης, να καταργηθεί το ΕΚΑΣ και μάλιστα αναδρομικά από δεκάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση:

Να ΜΗΝ νομοθετήσει αυτή την ακραίας βαρβαρότητας προαπαιτούμενη δράση!

Να επαναχορηγήσει σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους το ΕΚΑΣ!

Να θεσπίσει το ΕΚΑΣ και για όλους τους νεοσυνταξιούχους που θα λαμβάνουν ήδη χαμηλές συντάξεις!».