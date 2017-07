*Του Δημήτρη Κεραμυδά Υγιεινολόγου MSc

Η επαγγελματική νοσηρότητα εμφανίζεται με τη μορφή ενός εργατικού ατυχήματος, μιας επαγγελματικής νόσου ή μιας σχετιζόμενης με την εργασία νόσου (ΔΟΕ).

Το εργατικό ατύχημα είναι μια οξεία βλάβη της υγείας του εργαζομένου, ως αποτέλεσμα ενός στιγμιαίου, έντονου και αιφνίδιου συμβάντος, κατά τη διάρκεια της εργασίας ή επ' ευκαιρία αυτής, το οποίο προκαλεί προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητα ή το θάνατο. Στην περίπτωση που επέλθει θάνατος το πολύ εντός ενός έτους από το συμβάν, αναφερόμαστε σε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.

Η επαγγελματική νόσος είναι μια χρόνια βλάβη της υγείας του εργαζομένου, ως συνέπεια μιας σειράς βλαπτικών επιδράσεων που ωριμάζουν βραδέως στον οργανισμό του για να μετασχηματισθούν μετά σε παθολογική κατάσταση (π.χ. πυριτίαση, αμιάντωση, μολυβδίαση, επαγγελματική βαρηκοΐα). Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την εμφάνισή της είναι η παρουσία του βλαπτικού παράγοντα στο εργασιακό περιβάλλον σε συγκεκριμένα επίπεδα και ο χρόνος έκθεσης του εργαζομένου.

Επιπροσθέτως υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να εκδηλώσει μια σχετιζόμενη με την εργασία νόσο, πολυπαραγοντικής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή παράγοντες από το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να παίζουν ένα ρόλο, μαζί με άλλους παράγοντες κινδύνου στην εμφάνιση της νόσου (π.χ. οσφυαλγία, μη-ειδικές χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες, υπέρταση).

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αναζήτηση για τα εργατικά ατυχήματα στην Χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια ας θυμηθούμε κάποια που δημοσιεύθηκαν στα μέσα ενημέρωσης:

12.07.2017| Εργατικό ατύχημα στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας ( Δύο εργαζόμενοι ).

04.07.2017| Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο της Σαλαμίνας ( Τραυματίστηκε 52χρονος εργάτης ).

03.07.2017| Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συμβασιούχος στην καθαριότητα από ατύχημα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

02.06.2017|29χρονος διανομέας Γ. Κ. σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα.

26.05.2017|Εξηγήσεις στο ΣΕΠΕ για 3 παραβάσεις κλήθηκε να δώσει η TOP GAS - Στην εντατική παραμένουν οι δύο από τους τρεις εργαζόμενους.

11.05.2017|Εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση 47χρονος που έπεσε από σκαλωσιά.

05.05.2017|Κι άλλο εργατικό ατύχημα από το εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων Νέας Καρβάλης.

14.03.2017 |Δεν μπορεί άλλο να δουλεύουμε στα εργοτάξια και να περιμένουμε το ατύχημα να συμβεί -Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων για το εργατικό δυστύχημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

07.02.2017|Εργατικό ατύχημα στη Θεσπρωτία - 50χρονος καταπλακώθηκε σε αρδευτικό κανάλι.

13.01.2017 |Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός τεχνίτης που έπεσε από τον 7ο όροφοπολυκατοικίας.

08.12.2016|Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια των εργαζομένων, με αφορμή το εργατικό ατύχημα στα Everest της 3ης Σεπτεμβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι η δράση του Σ.ΕΠ.Ε μέχρι τώρα στον τομέα εστίασης, τόσο στα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων όσο και σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων ;

2. Πώς εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στον χώρο των επιχειρήσεων εστίασης ;

02.12.2016|«Θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για τη διερεύνηση του εργατικού δυστυχήματος στα Everest» Η διαφυγή αερίου και πιθανόν, φρέον ψυγείου, εξετάζεται ως πιθανότερη εκδοχή για τη φονική έκρηξη στην πλατεία Βικτωρίας, από τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.

13.10.2016|Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην επιχείρηση «Elbisco» καταγγέλλει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος - Ποτών και Τροφίμων.

01.10.2016|Εργατικό ατύχημα σε δεξαμενόπλοιο στους Αγίους Θεοδώρους - Τραυματίστηκε 48χρονος εργάτης στο δεξαμενόπλοιο ''ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ'' Ν.Π. 10410.

18.08.2016|Νεκρός 41χρονος σε εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση εργασιών σε κολώνα της ΔΕΗ στο Αγρίνιο.

08.07.2016| Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της Ιονίας Οδού στην Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας - Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι πέντε εργαζόμενοι που υπέστησαν ηλεκτροπληξία.

14.06.2016| Ένα νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουνίου σε λατομείο στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

16.05.2016|Ηράκλειο: Τέσσερις εργάτες τραυματίες από κατάρρευση μπαλκονιού - Ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο.

23.03.2016|ΑΣΚ-ΟΤΑ: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα για εργάτη καθαριότητας του Δήμου Αθήνας.

09.03.2016|Ηράκλειο: Τραυματίστηκε εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

08.03.2016|Τμ. Εργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ: Να μη θρηνήσουμε και άλλα θύματα εργατικών ατυχημάτων.

08.03.2016|Εργατικό δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 25χρονος σε πολυκατάστημα.

01.03.2016|Το Τμ. Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του εργαζόμενου στα μεταλλεία Κασσάνδρας.

25.02.2016|Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Ικαρία – Νεκροί δύο εργάτες.

04.02.2016|Αχαΐα: Στην εντατική του ΚΑΤ ο τραυματίας εργαζόμενος του πυρηνελαιουργείου.

07.01.2016|Τραυματίστηκε ναυτικός στο «Blue Star 2».

10.12.2015|Εργατικό ατύχημα στο Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

04.12.2015|Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί σε ορυχείο της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, έχασε τη ζωή του ένας 50χρονος.

29.10.2015 |Πτολεμαΐδα: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

14.10.2015 |Σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου που απασχολούνταν με πεντάμηνη απασχόληση στο Δήμο Μεγαρέων μέσω των κοινωφελών πεντάμηνων προγραμμάτων συνέβη κατά την ώρα της εργασίας του σε απορριμματοφόρο του δήμου.

13.10.2015|Ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας καταγγέλλει το σωματείο εργατών και υπαλλήλων στη Fulgor Α.Ε., τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του στο εργοστάσιο της εταιρείαςστην Κόρινθο την περασμένη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

10.09.2015|Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), στο Πλατύ Ημαθίας.

24.08.2015|Τραγικό θάνατο βρήκε την Κυριακή στα Χανιά ένας 47χρονος, πατέρας τριών παιδιών, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε στέγη καταστήματος στη Δημοτική Αγορά.

19.06.2015|Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στον Μαντεμ Λάκκο. Εργαζόμενος τραυματίστηκε όταν η οροφή της στοάς έπεσε πάνω του.

12.05.2015|Το ατύχημα στα ΕΛΠΕ να είναι το τελευταίο για όλα τα εργοστάσια τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ - Όχι άλλο φόρο αίματος εργατών.

Το θεσμικό μας πλαίσιο στον ευαίσθητο τομέα της ΥΑΕ είναι κατακερματισμένο, ανεπαρκές, με υποστελεχωμένες τις ελάχιστες δομές του, ουσιαστικά ανύπαρκτο. Με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, την άγνοια και την ανοχή αν όχι τη συνέργεια των συνδικαλιστικών ηγεσιών των εργαζομένων και την αδιαφορία των εργοδοτών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ποτέ δεν δημιουργήθηκε και φυσικά δεν λειτούργησε ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Μην αμελούμε ότι η πρόληψη και προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων έχει και τεράστιες οικονομικές διαστάσεις. Το κόστος της επαγγελματικής νοσηρότητας υπολογίζεται γύρω στο 4% του ΑΕΠ από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO, European Agency for Safety and Health at Work)!

Μπορούμε να το αγνοήσουμε; Δεν μπορούμε να το μειώσουμε έστω και 1%; 1,7 δις είναι! Πόσες συντάξεις θα σωθούν, πόσες μειώσεις μισθών θα περιορισθούν, πόσες προσλήψεις μπορούν να γίνουν;

Είναι επιτακτική η άμεση δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΣΥΑΕ) στα πλαίσια των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Παιδείας. Το ΕΣΥΑΕ θα υποστηρίζεται από Επιστημονικούς Φορείς εργαζομένων, εργοδοτών και ειδικών επιστημόνων με σχετικό αντικείμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΕΣΥΑΕ (και στα πλαίσια αυτού) είναι και η δημιουργία ειδικού Ταμείου Ασφάλισης του Επαγγελματικού Κινδύνου.

Στόχος του πρέπει να είναι η προαγωγή της εργασιακής υγείας και ασφάλειας μέσω των διαδικασιών της Πρόληψης υγείας και γενικότερα της Δημόσιας υγείας, η ασφαλιστική κάλυψη των επαγγελματικών νοσημάτων και των εργατικών ατυχημάτων (νοσήλια, ημέρες άδειας, αποκατάσταση, σύνταξη ή συμπληρωματική σύνταξη λόγο αλλαγής θέσης εργασίας ή επαγγέλματος) και η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των Ασφαλιστικών Ταμείων που σήμερα πιέζονται ασφυκτικά από το τεράστιο κόστος της νοσηλείας, αποκατάστασης και συνταξιοδότησης της επαγγελματικής νοσηρότητας (η οποία δεν αναγνωρίζεται ως επαγγελματική αλλά ως κοινή νόσος και αποζημιώνεται από τα Ταμεία), συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απαιτούνται διορθωτικές αλλαγές και αναβάθμιση της υπάρχουσας νομοθεσίας και μεσο-μακροπρόθεσμα πλήρη αναδιάρθρωση και ενοποίηση όλων σε ένα και μόνο νόμο του συνόλου των διατάξεων της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων.

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Νάσος Ηλιόπουλος, έχουν δείξει την ευαισθησία τους από την πρώτη στιγμή στα τόσο σημαντικά & ευαίσθητα θέματα.

Μην ξεχνάμε την επίσκεψη που είχαν πριν από 2 μόλις Μήνες (Παρασκευή 26 Μαΐου 2017) στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του ενός εκ των τριών εργαζομένων, του εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 στον Ασπρόπυργο Αττικής στην εταιρεία TOP GAS. Στο συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι. Το από 26-05-2017 σχετικό Δελτίο Τύπου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου κατέληγε ως εξής:

Η τήρηση των κανόνων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σύνολο της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό.

Συνεχίζει να αποτελεί πράγματι ζήτημα προτεραιότητας ;

Ούτε μια μικρή παράγραφος, ούτε μια λέξη όμως για τα θέματα αυτά κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας…