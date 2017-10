Σχεδόν τα 3/4 των εργαζομένων (74%) που συμμετείχαν σε έρευνα της PwC δηλώνουν έτοιμοι να μάθουν νέες δεξιότητες ή να εκπαιδευτούν σε κάτι εντελώς καινούργιο προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Θεωρούν επίσης δική τους ευθύνη – και όχι των εργοδοτών – να επικαιροποιούν τις δεξιότητές τους.

Η πρόσφατη έκθεση της PwC “Workforce of the future: the competing forces shaping 2030” (Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος: οι ανταγωνιστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν το 2030), περιλαμβάνει τα ευρήματα μιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν 10.000 άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ. Οι αντιλήψεις αυτές ενισχύουν τη στροφή των εργαζομένων προς τη συνεχή μάθηση παράλληλα με την εργασία, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στα επαγγέλματα και στον χώρο εργασίας.

Η έκθεση εξετάζει τέσσερις εργασιακούς κόσμους για το 2030 και παρουσιάζει πώς οι ανταγωνιστικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης, διαμορφώνουν το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. Κάθε σενάριο έχει τεράστιες επιπτώσεις στον εργασιακό τομέα τις οποίες δεν θα πρέπει να παραβλέψουν οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα βελτιώσει τις επαγγελματικές τους προοπτικές (65%), αν και και η πεποίθηση αυτή είναι πιο ισχυρή στις ΗΠΑ (73%) και την Ινδία (88%) από το Ηνωμένο Βασίλειο (40%) και τη Γερμανία (48%). Σε γενικές γραμμές, τα 3/4 των ερωτηθέντων (73%) θεωρούν ότι η τεχνολογία δεν θα υποκαταστήσει ποτέ την ανθρώπινη νοημοσύνη και η πλειονότητα πιστεύει ότι θα υπάρχει πάντοτε ζήτηση για τις ανθρώπινες δεξιότητες.

Η Carol Stubbings, Partner και συν-Επικεφαλής παγκοσμίως στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της PwC, σχολίασε:

«Η πραγματικότητα της δια βίου μάθησης έχει μεγάλη απήχηση στο σημερινό εργατικό δυναμικό, ανεξαρτήτως ηλικίας. Σύμφωνα με την έκθεση, το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ελάχιστοι εργαζόμενοι θα έχουν σταθερή και μακροχρόνια απασχόληση στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι στρέφονται από τη λογική του ενός προσόντος που κρατά για μια ζωή, στη λογική απόκτησης νέων δεξιοτήτων ανά κάποια χρόνια. Αυτές οι δεξιότητες συνδυάζονται με τη συνεχή ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων όπως η διαχείριση κινδύνου, οι ηγετικές ικανότητες και η συναισθηματική νοημοσύνη».

Παρότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιμετωπίζουν θετικά την επίδραση της τεχνολογίας, με το 37% να δηλώνουν ενθουσιασμένοι για το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον το οποίο πιστεύουν ότι θα προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία ότι η αυτοματοποίηση απειλεί κάποιες θέσεις εργασίας. Συνολικά, το 37% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η αυτοματοποίηση απειλεί τη θέση εργασίας τους, ποσοστό μεγαλύτερο από το 33% που ήταν το 2014. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς (56%) πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να προστατέψουν τις θέσεις εργασίας από την αυτοματοποίηση.

Ο Jon Williams, Partner και συν-Επικεφαλής παγκοσμίως στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της PwC, ανέφερε σχετικά:

«Το άγχος σκοτώνει την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση για καινοτομία. Με το 1/3 των εργαζομένων να ανησυχούν για το επαγγελματικό τους μέλλον εξαιτίας της αυτοματοποίησης, οι εργοδότες θα πρέπει να συμπεριλάβουν τους εργαζόμενους στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις προκλήσεις, να προετοιμαστούν και δυνητικά να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνολογία στο επαγγελματικό τους μέλλον. Η μεταστροφή αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από ένας θεμελιώδης μετασχηματισμός του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να υποτιμούν τις αλλαγές που έρχονται».

Οι τέσσερις εργασιακοί κόσμοι του 2030

Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σενάρια –ή κόσμους– για την εργασία το 2030 με σκοπό να αναδείξει τις εξελίξεις που είναι πιθανό να συντελεστούν την επόμενη δεκαετία ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μεγατάσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της μηχανικής μάθησης. Εξετάζει πώς θα προσαρμοστούν οι εργαζόμενοι σε κάθε ένα από αυτούς τους κόσμους στο μέλλον, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία θα τους επηρεάσει.

Ο Jon Williams συνεχίζει:

«Η έκθεση αναδεικνύει τέσσερις πολύ διαφορετικούς κόσμους, ο κάθε ένας με μεγάλες επιπτώσεις στο πώς αντιλαμβανόμαστε την εργασία σήμερα.

Κανείς μας δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κόσμος το 2030, αλλά οι είναι πιθανό διαφορετικές πτυχές και των τεσσάρων αυτών κόσμων να συνθέτουν από κοινού την εικόνα της εργασίας του μέλλοντος. Οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται τα μελλοντικά πιθανά σενάρια και τι μπορεί να σημαίνει κάθε ένα από αυτά για τους ίδιους και σχεδιάζουν αναλόγως το μέλλον τους, θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να επιτύχουν».

Ο Ζώης Σωτηρόπουλος, Partner και Επικεφαλής του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της PwC Ελλάδας, σχολίασε σχετικά:

«Στον εργασιακό κόσμο του αύριο η τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη πρέπει να αποτελέσουν μέσα για την ανάπτυξη ταλέντων, την δημιουργία μια μοναδικής εμπειρίας στους πελάτες των οργανισμών και την ανάπτυξη υπηρεσιών που προσφέρουν αξία. Συνεπώς γίνεται ακόμα εντονότερη η προσπάθεια εξέλιξης των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός digital κόσμου ο οποίος όλο και περισσότερο θα απαιτεί προσαρμοστικότητα σε σύνθετες και μεγάλες δομές , ανάπτυξη καινοτομίας, ισχυρό πνεύμα συνεργασίας, σεβασμό στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ηγετικές ικανότητες.

Εστιάζοντας στους ανθρώπους, οι ανάγκες του αύριο θα οδηγήσουν τις διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού να επανασχεδιάσουν πλάνα ανάπτυξης, εκπαίδευσης και επιβράβευσης των στελεχών που θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις προκλήσεις μιας καριέρας σε τέσσερις διαφορετικούς κόσμους.»