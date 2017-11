Ένας στους πέντε εργαζόμενους βρίσκεται σε λάθος ρόλο. Εργάζεται χωρίς να εμφανίζεται δεσμευμένος, παραγωγικός ή να έχει κίνητρα σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από τη Right Management, της ManpowerGroup.

Μέσα από συνεντεύξεις σε περισσότερους από 4.600 ανθρώπους σε 20 χώρες, η Right Management διαπίστωσε ότι οι εταιρείες οφείλουν να επενδύσουν στην εξέλιξη των εργαζομένων τους, να βοηθήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καθώς και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία με τρόπους που τους ταιριάζουν (μέσω διαδικτύου, προσωπικής εκπαίδευσης ή πάνω στη δουλειά, «on the job») ώστε να ενισχύσουν τη δέσμευση και την παραγωγικότητά τους. Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης υψηλής τεχνολογίας και προσωπικής σχέσης με τον εργαζόμενο που συνδυάζει το coaching με την πρωτοποριακή τεχνολογία, θα βοηθήσει στο συνταίριασμα των ανθρώπων με τις σωστές θέσεις, αυξάνοντας κατά 40% τη δέσμευσής τους και κατά συνέπεια την απόδοση τους.

«Τα ¾ των εργαζομένων αξιολογούν ως επιθυμητούς εργοδότες τις εταιρίες που παρέχουν ολοκληρωμένες ενέργειες ανάπτυξης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους. Από την άλλη, η αξία των εργαζόμενων με υψηλό δείκτη δέσμευσης και παρακίνησης ισοδυναμεί με 4% αύξηση του τζίρου και 10% αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Ως εκ τούτου, η επιτυχία των εταιριών συνδέεται άρρηκτα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής Ανάπτυξης Καριέρας», σημειώνει η κα Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

«Διασφαλίζοντας ότι έχετε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για να ενισχύσετε τη δέσμευση, την παραγωγικότητα των εργαζομένων και τα κέρδη», δήλωσε η Mara Swan, Executive Vice President, Global Strategy and Talent, ManpowerGroup and Global Brand Lead for Right Management. "Λάθος άνθρωπος για τη θέση δεν σημαίνει λάθος άνθρωπος για την εταιρία. Οι καλύτεροι οργανισμοί για εργασία είναι εκείνοι που εφαρμόζουν υψηλής τεχνολογίας εξατομικευμένες στρατηγικές ανάπτυξης καριέρας. Μέσω της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και των αξιολογήσεων – όπου υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης και coaching σε πραγματικό χρόνο- οι καλύτεροι και ικανότεροι εργαζόμενοι διασφαλίζονται και επιβραβεύονται, ενώ παράλληλα οι δεξαμενές ταλέντων παραμένουν ενεργές για σήμερα και αύριο».

Η νέα πλατφόρμα RightCareer της Right Management έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν η νούμερο ένα επιλογή εργοδότη, παρέχοντας διαδικτυακές, 24/7 εξατομικευμένες λύσεις ανάπτυξης καριέρας που υποστηρίζονται από coaches σε πραγματικό χρόνο.

Η αναφορά " Σωστός άνθρωπος σε λάθος θέση" συνιστά επτά πρακτικά βήματα για τις εταιρίες ώστε να θεσπίσουν μια αποτελεσματική στρατηγική για την ανάπτυξη καριέρας, η οποία θα προσελκύσει, θα εμπλέξει και θα διατηρήσει τους καλύτερους και ικανότερους:

1. Εκπαίδευση: Οι ηγέτες coaching παρέχουν καθοδήγηση στη διαχείριση σταδιοδρομίας ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη με τους επιχειρηματικούς στόχους.

2. Προσέλκυση: Χρησιμοποιήστε το branding του εργοδότη και την ανάπτυξη του προσωπικού προκειμένου να προσελκύσετε κορυφαία ταλέντα.

3. Διακράτηση: Πραγματοποιήστε Συζητήσεις Καριέρας προσωπικά με τον εργαζόμενο και χρησιμοποιήστε εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για να επιτρέψετε την ανάπτυξη, να δημιουργήσετε μια κουλτούρα μάθησης και να ενθαρρύνετε την επαγγελματική κινητικότητα.

4. Δέσμευση: Διατηρήστε τους εργαζόμενους δεσμευμένους με την εταιρία και παραγωγικούς, παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση σταδιοδρομίας και ευκαιρίες για αναβάθμιση δεξιοτήτων.

5. Ανασύνταξη ταλέντων: Προσφέρετε εύκολη πρόσβαση σε ανοικτές εσωτερικές θέσεις και ευκαιρίες για κινητικότητα μέσα στον οργανισμό σας.

6. Σχεδιασμός για τις μελλοντικές ανάγκες των ταλέντων: Προγραμματίστε και αξιοποιήστε τα εργαλεία για να είστε ενημερωμένοι με τις νέες λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ταλέντων και της αναδυόμενης τεχνολογίας

7. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου προγράμματος ηγεσίας: Εντοπίστε τα ταλέντα υψηλής δυναμικής και προετοιμάστε ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους.