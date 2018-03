Τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ανέλαβε σήμερα, Παρασκευή 16/03/2018, ο Παναγιώτης Κορφιάτης.

Ο νέος Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ παρέλαβε τα καθήκοντά του από τον Υφυπουργό Εργασίας και πρώην Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, Νάσο Ηλιόπουλο.

Το who is who του νέου Γραμματέα

Ο Π. Κορφιάτης γεννήθηκε το 1985 στην Πάτρα και μεγάλωσε στην Βάρδα Ηλείας.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση και στο αθλητικό μάρκετινγκ.

Από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2018 ήταν Ειδικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Είναι μέλος του Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας και της Ομάδας Εργασίας του Πιλοτικού Προγράμματος Στοχευμένων Ελέγχων, στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας.

Διατέλεσε Γραμματέας Σπουδάζουσας Αθήνας και μέλος της Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού.