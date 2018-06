Το " The Law Story " θα λάβει χώρα στις 23 Ιουνίου στο ALBA (σχολή επιχειρήσεων του Αμερικάνικου Κολλεγίου) και τελεί υπό την αιγίδα της Association of Corporate Counsel και του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.

«Συνέδρια όπως το “ The Law Story” είναι πολύτιμα για νέους νομικούς γιατί τους φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα της δικηγορίας, με τις νέες τάσεις στη νομική επιστήμη και τη δικηγορική πρακτική. Τους επιτρέπει να σχεδιάζουν τα δικά τους επαγγελματικά βήματα και να ανακαλύπτουν τι είναι ενδιαφέρον, προκλητικό, ακόμα και συναρπαστικό» τονίζει ο κ. Χατζής κλείνοντας.

Με ομιλητές δικηγόρους σε μεγάλες εταιρίες, ανώτατους δικαστικούς, δικηγόρους ελεγκτικών εταιριών και εργαζόμενους στο χώρου του ανθρώπινου δυναμικού, το " The Law Story " έρχεται να καλύψει με ευρύτητα αντικειμένων τα εργασιακά θέματα στον χώρο της νομικής.

Οι διοργανώτριες του συνεδρίου, Ειρήνη Αργείτη και Σοφία Καραγιάννη , αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «το " The Law Story " γεννήθηκε ως απότοκος των προσωπικών μας εμπειριών στην αγορά εργασίας. Όντας εργαζόμενες σε νομικά τμήματα μεγάλων εταιριών, ήρθαμε σε επαφή με μια άλλη πραγματικότητα, όπου τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι σίγουρα το κλειδί για να ανοίξει η πόρτα για μια θέση εργασίας ωστόσο δεν είναι επαρκής συνθήκη επιτυχίας» και συμπληρώνουν «χρειάζονται παράλληλα και άλλες δεξιότητες όπως πνεύμα ομαδικότητας, συνθετική σκέψη, διαχείριση κρίσης. Το συνέδριο αφορά σε οποιονδήποτε ασχολείται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη νομική επιστήμη και φιλοδοξεί μεταξύ άλλων να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διερευνήσουν εναλλακτικές επαγγελματικές προοπτικές».

Σε μια χώρα που αριθμεί 44.000 δικηγόρους -όσους δικηγόρους αριθμούν οι Τσεχία, Ουγγαρία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία συνολικά- το " The Law Story " φιλοδοξεί να δώσει στους νέους δικηγόρους μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της αγοράς εργασίας και να τους κάνει να αντιληφθούν ότι ένα πτυχίο νομικής μπορεί να ανοίξει επαγγελματικές πόρτες που δεν είχαν φανταστεί νωρίτερα.

