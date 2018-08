«Ρωτήσαμε τους υποψηφίους τι επιθυμούν όταν αναζητούν εργασία και μας ανέφεραν ότι αναμένουν να βρουν εργασία με τον ίδιο τρόπο που καταναλώνουν άλλες υπηρεσίες, με μια εξατομικευμένη αλλά ψηφιακά εστιασμένη προσέγγιση», δήλωσε η Kate Donovan, Senior Vice President of ManpowerGroup Solutions and Global RPO President . «Οι άνθρωποι αναζητούν θέσεις εργασίας σε πολλαπλά κανάλια. Για να προσελκύσουν τους καλύτερους υποψήφιους, οι εργοδότες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αλγόριθμους και να επαναστοχεύουν βάσει συνάφειας περιεχομένου αναζήτησης, δηλαδή να χρησιμοποιούν το ιστορικό περιήγησης ενός υποψηφίου και να το συσχετίζουν με τα ενδιαφέροντα σταδιοδρομίας. Μια προσαρμοσμένη στρατηγική είναι η μοναδική δίοδος για να προχωρήσετε, συνδυάζοντας εξαιρετική τεχνολογία και σημαντικές προσωπικές εμπειρίες. Αυτό δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία στους υποψηφίους.»

More in this category: