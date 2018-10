Την επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που θα συντάξει το πόρισμα για τον κατώτατο μισθό ορίζει με απόφασή της η ¨Εφη Αχτσιόγλου.

Η υπουργός Εργασίας υπέγραψε την απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα οικονομίας, οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής και εργασιακών σχέσεων.

Έργο της Επιτροπής, όπως προβλέπεται τόσο στο νόμο του 2013, όσο και στην τροπολογία που επισπεύδει τις διαδικασίες για το 2018, είναι η σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου ημερομισθίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Αχτσιόγλου, μέλη τηςΕπιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (η θητεία των μελών ορίζεται τριετής) είναι οι εξής:

-Μιχάλης Βεληζιώτης: ορισμένος από τον Υπουργό Οικονομικών Οικονομολόγος, με διδακτορικό από το University of Essex Lecturer in Human Resource Management, Southampton Business School, University of Southampton

-Δημήτρης Γούλας: ορισμένος από την Υπουργό Εργασίας Δικηγόρος, με διδακτορικό από το ΑΠΘ. Εντεταλμένος διδασκαλίας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ (Εργατικό Δίκαιο) και στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Εργασιακές Σχέσεις). Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

-Ιωάννης Καπλάνης: ορισμένος από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομολόγος, με διδακτορικό από το London School of Economics Γενικός διευθυντής στον ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας). Έχει διατελέσει οικονομολόγος στον ΟΟΣΑ

-Βασίλης Μοναστηριώτης: ορισμένος από την Υπουργό Εργασίας. Οικονομολόγος, με διδακτορικό από το London School of Economics με ειδίκευση σε θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας Associate Professor of Political Economy, European Institute. Μέλος του Hellenic Obsevatory (LSE) και Διευθυντής του LSE Research Unit on South Eastern Europe

-Θωμάς Μούτος: ορισμένος από τον Υπουργό Οικονομικών. Οικονομολόγος, με διδακτορικό από το McMaster University με ειδίκευση σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου Καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχολών από το 2000 Πρόεδρος του τμήματος ΔΕΟΣ, ΑΣΟΕΕ