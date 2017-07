Στη συνεχή προσπάθεια που κάνει το Λιμενικό Σώμα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των παράνομων ναυλώσεων τουριστικών σκαφών αναφέρθηκε μιλώντας στο Ρ/Σ Real Fm και το Γιώργο Στραβελάκη ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Όπως τόνισε «έχουμε πιάσει 19 σκάφη κυρίως τουρκικά να κάνουν τουρισμό χωρίς να έχουν κάνει ναυλοσύμφωνο κι άρα να αποφεύγουν της σχετική φορολογία».

Οι δύο τελευταίες παράνομες ναυλώσεις επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία που απέτρεψε το ΛΣ έλαβαν χώρα στη Σίφνο την Τετάρτη 26/6.

Ειδικότερα, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σίφνου, εντός του λιμένα Καμαρών Σίφνου, διαπιστώθηκαν δύο παράνομες ναυλώσεις των σκαφών αναψυχής ''ANANIJA'' σημαίας Βελγίου και ''SENUR'' σημαίας Γερμανίας. Αμφότερα δραστηριοποιούνταν έχοντας σύμβαση ναύλωσης με τόπο επιβίβασης και αποβίβασης την ελληνική επικράτεια, αλλά χωρίς να έχουν την προβλεπόμενη άδεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμπανάκι για τις γκρίζες μισθώσεις στο yachting είχε κρούσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού κος Αντώνης Στελλιάτος κατά την ομιλία του την δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης «The Posidonia Sea Tourism Forum», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 και 24 Μαΐου.

To θέμα της συζήτησης ήταν Yachting: an underachieving giant for the East Med. (ο κοιμισμένος γίγαντας της Ανατολικής Μεσογείου).

Γιώργος Αλεξάκης