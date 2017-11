Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2016.

Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 50% αντίστοιχου συντελεστή στην Ελλάδα.

Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2016, είναι τα ακόλουθα:

1 Άγιος Ευστάθιος St Eustatius

2 Άγιος Μαρίνος San Marino

3 Αλβανία Albania

4 Ανδόρα Andorra

5 Ανγκουίλα Anguilla

6 Βανουάτου Vanuatu

7 Βερμούδες Bermuda

8 Βοσνία -Ερζεγοβίνη Bosnia-Herzegovina

9 Βουλγαρία Bulgaria

10 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands

11 Γιβραλτάρ Gibraltar

12 Γκέρνσεϋ Guernsey

13 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates

14 Ιορδανία Hashemite Kingdom of Jordan

15 Ιρλανδία Ireland

16 Κατάρ Qatar

17 Κόσσοβο Kosovo

18 Κύπρος Cyprus

19 Λίχτενσταϊν Liechtenstein

20 Μακάο Macau

21 Μαλδίβες Republic of Maldives

22 Μαυροβούνιο Montenegro

23 Μολδαβία Republic of Moldova

24 Μονακό Monaco

25 Μονσεράτ Montserrat

26 Μπαχάμες the Bahamas

27 Μπαχρέϊν Bahrain

28 Μπελίζ Belize

29 Μποναίρ Bonaire

30 Ναουρού Nauru

31 Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands

32 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands

33 Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος Turks and Caicos

34 Νήσος του Μάν Isle of Man

35 Ουζμπεκιστάν Uzbekistan

36 Ομάν Oman

37 Παραγουάη Paraguay

38 ΠΓΔΜ FYROM

39 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia

40 Σεϋχέλλες Seychelles

41 Σρι - Λάνκα Sri Lanka

42 Τζέρσεϋ Jersey