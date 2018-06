Ο Τάσος Αβραντίνης, αντιπρόεδρος της Δράσης και μέλος διοικητικού συμβουλίου ΚΕΦίΜ επεσήμανε: “Η φορολογία είναι μέρος του κόστους της οικονομίας ενός κράτους και επηρεάζει τα κίνητρα των ατόμων για παραγωγή. Μείωση της φορολογίας σημαίνει αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση όλων των μεγεθών της οικονομίας. Φέτος, το ύψος των φορολογικών συντελεστών είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας σύμφωνα με τον δείκτη Doing Business. Χρειαζόμαστε συνεπώς λιγότερους φόρους και ένα ριζικά απλούστερο φορολογικό σύστημα”.

