Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ETF κατέγραψε ημερήσιες εκροές ρεκόρ την περασμένη Τρίτη, καθώς «σηκώθηκαν» περίπου 2 δισ. δολάρια από τη «ναυαρχίδα» των ETF ομολόγων της BlackRock , το iShares Core US Aggregate Bond ETF με ενεργητικό περίπου 53 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ημερήσιες εκροές από το λανσάρισμα του ETF το 2003. Τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, ξεπερνούν τα 8 δισ. δολάρια τα κεφάλαια που «σηκώθηκαν» από funds ομολόγων και ETFs!

To ETF, τα blue chips και οι συστημικές πιέσεις

