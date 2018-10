Από την αρχή του 2018 λοιπόν, η μετοχή της Ικτίνος (μετά το ράλι άνω του 200% του 2017) ενισχύεται εκ νέου σε ποσοστό 124%, η Κέκροπας είναι στο +88%, η Εβροφάρμα +68%, η Profile +64%, η Βογιατζόγλου Systems +60%, η ΕΚΤΕΡ +52%, η Quest Συμμετοχών +51%, το Υγεία +50% (ενώ προέρχεται από άνοδο 224% το 2017), η Μοτοδυναμική +50%, η AS Company +47%, η Κρι Κρι +40%, η Τέρνα Ενεργειακή +39%, η Πλαστικά Κρήτης +32%, η Space Hellas +32%, η Παπουτσάνης και Flexopack +23%, η Πετρόπουλος +23% κ.ο.κ.

More in this category: