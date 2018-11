Συνολικά 15 εταιρείες, θυγατρικές ξένων ομίλων, έχουν αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο και συγκεκριμένα από το 2001 (έτος εισόδου του ευρώ) μέχρι και σήμερα. Την αρχή έκανε η Interamerican στις 23/11/2001 και ακολούθησαν: Σοκολατοποιία Παυλίδου (13/3/2002), Χάλυψ Δομικά Υλικά (6/12/2002), Παπαστράτος (6/5/2004), Panafon (16/7/2004), Π. Κωτσόβολος (22/4/2005), Ελαΐς-Unilever (14/1/2008), X. Ρόκας (18/3/2009), Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού (6/3/2007), Φοίνιξ Metrolife Εμπορική (6/3/2007), Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος (1/10/2010), Crown Hellas Can (3/10/2011), Εμπορική Τράπεζα (31/10/2011) Rilken (31/12/2012) και Αγετ Ηρακλής(5/4/2016).

