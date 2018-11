Πρόκειται για την ειδική εκδήλωση «KASE LEARNING: Shorting Conference» που θα γίνει στο συνέδριο επενδυτών στο New York Athletic Club, όπου το παρόν θα δώσουν πλήθος αναλυτές, διαχειριστές, λομπίστες και άλλοι θιασώτες των αγορών.

More in this category: