Μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, η κα May μεταβαίνει με άλλο αέρα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής.

Μένει βεβαίως να δούμε πως θα αντιδράσουν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τις χθεσινές, εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις στα πολιτικά δρώμενα της Μεγάλης Βρετανίας, όπου η πρωθυπουργός Theresa May, κατόρθωσε να κερδίσει με 200 ψήφους υπέρ και 117 κατά, την πρόταση μομφής που είχαν καταθέσει ενάντιά της βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος.

