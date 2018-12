Η μετοχή της Ελλάκτωρ εισέρχεται στον FTSE 25 στη θέση της ΕΥΔΑΠ , ενώ στο δείκτη Mid Cap εισάγονται οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης, AS Company, Space Hellas και Κέκροπας.

More in this category: