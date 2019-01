Η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη δεδομένων και των χρονιζόντων προβλημάτων της. Αναμενόμενη ανοδική αντίδραση, θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ευκαιρία μείωσης θέσεων (σε συνεννόηση με τους συμβούλους επενδύσεων σας). Συνιστούμε αυξημένη επιφυλακή και επιλέγουμε μετοχές με διαχρονικά καλά οικονομικά στοιχεία, υψηλές μερισματικές αποδόσεις & εξωστρέφεια. Επιλέγουμε τα επιθυμητά τεχνικά σημεία εισόδου, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας την χρήση στρατηγικών stop loss & profit taken για κερδισμένες θέσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε «ότι δεν πιάνουμε ποτέ το μαχαίρι που πέφτει» , γιατί κυνηγώντας να αγοράσουμε σε χαμηλές αποτιμήσεις μπορεί να παγιδευτούμε.

