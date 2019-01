Η αναμενόμενη ανοδική αντίδραση, που βιώνουμε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως τεχνικής φύσεως όσο παραμένουμε «Προ σημαντικών τεχνικών πυλών». Συνιστούμε αυξημένη επιφυλακή. Προτιμούμε μετοχές με διαχρονικά καλά οικονομικά στοιχεία, υψηλές μερισματικές αποδόσεις & εξωστρέφεια. Επιλέγουμε επιθυμητά τεχνικά σημεία εισόδου, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας την χρήση στρατηγικών stop loss & profit taken για κερδισμένες θέσεις. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι, ο πανικός δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες, αρκεί να μπορούμε να τις αναγνωρίζουμε και κυρίως να βρούμε το κατάλληλο χρονικό σημείο εισόδου για να τις εκμεταλλευτούμε..

