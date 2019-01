Στο μικρότερο χώρο, η Κρέτα Φαρμ έχει κάνει θεαματικό ράλι άνω του 120% από τις αρχές Δεκέμβρη όπως αναφέραμε και χθες στο reporter.gr, ενώ τον Ιανουάριο, έντονη κινητικότητα – λιγότερο ή περισσότερο – παρουσιάζουν μετοχές όπως Τεχνική Ολυμπιακή, Revoil, Αλουμύλ, ΕΚΤΕΡ , Πλαστικά Θράκης (έκλεισε χθες για 11 η συνεχόμενη ημέρα ανοδικά), ElvalHalcor, Reds, Frigoglass, AS Company κ.α.

