Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, από τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) φαίνεται πως η εικόνα χαρτοφυλακίου της τράπεζας είναι βελτιωμένη, κάτι που «επιτρέπει» τη μείωση του δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων, για πρώτη φορά από το 2015.

