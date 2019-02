Κατόπιν, το επόμενο ραντεβού είναι στη Νέα Υόρκη, στις 11 και 12 Ιουνίου, στο καθιερωμένο Greek Investment Forum in New York που γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο.

More in this category: