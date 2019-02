Στο διεθνές περιβάλλον, καταγράφονται κάποιες θετικές εξελίξεις. Οι σινοαμερικανικές συνομιλίες για το εμπόριο είναι πιθανό σύντομα να οδηγήσουν σε κάποια συμφωνία καθώς οι ΗΠΑ συνειδητοποιούν ότι τυχόν νέος γύρος δασμών θε έχει βλαπτικές συνέπειες και για την αμερικανική οικονομία. Η αλλαγή στάσης των Εργατικών στη Βρετανία σε σχέση με τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για το Brexit αφήνει περιθώρια για ολική επαναφορά των δεδομένων για τη Βρετανία σε σχέση με την Ευρώπη. Ενόψει δε των ευρωεκλογών του Μαΐου, οι ευρωπαίοι ηγέτες κινητοποιούνται ώστε να αποτραπούν εξελίξεις που θα διαμορφώσουν συνθήκες μειωμένης συνοχής στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δεν φαίνεται ωστόσο ότι εξελίξεις αυτές είναι ικανές να διαφοροποιήσουν τη βασική στρατηγική των διαχειριστών , με 218 από αυτούς σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Bank of America Merrill Lynch, να συνεχίζουν να συστήνουν αύξηση θέσεων σε μετρητά και μείωση θέσεων σε μετοχές…

