Θυμίζουμε ότι η κατάχρηση του νόμου περί squeeze out, ήταν μια από τις διαδικασίες που πλήγωσαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα την τελευταία 15ετία στο Χ.Α. Ο νόμος επέτρεπε στο μεγαλομέτοχο που είχε συγκεντρώσει το 90% των μετοχών μιας εταιρείας να κάνει δημόσια πρόταση στους μετόχους μειοψηφίας σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, κάτι που λειτούργησε πολύ άσχημα στην έξωθεν μαρτυρία της αγοράς και την ψυχολογία των επενδυτών.

