Δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι διανύουμε τον μήνα των Επιδομάτων (Ενοικίου – Παιδιού – Πρόνοιας – Αναπηρίας) και των φορολογικών δηλώσεων που δημιούργησαν (με όποιο άλλο φόρο έχει θεσπιστεί) μια αβάσταχτη συνολική φορολογική επιβάρυνση 40,9% (στοιχεία ΟΟΣΑ), καθιστώντας το οικονομικό περιβάλλον εξαιρετικά δυσχερές. Ο συνδυασμός των ανωτέρω, με την εκλογική παροχολογία, αλλά και το ευμετάβλητο Διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει να μας οδηγεί στην διασφάλιση των κερδοφόρων θέσεων μας, με την χρήση τεχνικών profit taken & κυλιόμενων stop loss, χωρίς να βιαζόμαστε στην πώληση..

