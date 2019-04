Σε δέκα ημέρες από τώρα, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ 26 Απριλίου ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor's αναμένεται να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία σε ΒΒ- από Β+ ή αναβάθμιση κατά 1 κλίμακα. Αυτό, θα δώσει επιπλέον αέρα στα ομόλογα, που ήδη προεξοφλούν αυτή την αναβάθμιση, ενώ θα ανοίξουν το δρόμο για την επόμενη έξοδο στις αγορές, που θα γίνει αρχές Μαΐου.

