Στο διεθνές περιβάλλον, η απειλή του άτακτου Brexit απομακρύνθηκε με τη μετάθεση της προθεσμίας για συμφωνία κατά 6 μήνες. Πιο ανησυχητική είναι η αναγνώριση της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας από το ΔΝΤ, με την Ευρωπαϊκή να κατεβάζει ταχύτητα και τη Γερμανική να οδεύει προς το μηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης καθώς οι εξαγωγές της υποχωρούν. Με τους πολιτικούς, του Trump προεξάρχοντος, να παρεμβαίνουν στο έργο των Κεντρικών Τραπεζών ελέω του λαϊκισμού, θέτοντας εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία τους, όπως επισημαίνει και ο Economist (Independent central bank are under threat, 3/4/2019). Και δυστυχώς το υφιστάμενο έλλειμμα ισχυρής πολιτικής ηγεσίας παγκοσμίως δεν επιτρέπει τη συνεννόηση σε επίπεδο G7 ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που θα αποτρέψουν τη είσοδο της παγκόσμια οικονομίας σε ύφεση, σκηνικό που δεν θα αφήσει αλώβητα τα εταιρικά μεγέθη και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις τους…

