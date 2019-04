Πάντως, αυτή η εβδομάδα θα έχει μπαράζ ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, κάτι που επίσης θα προσδώσει κάποιο έξτρα ενδιαφέρον σε ορισμένους τίτλους. Παράλληλα, τη Μ. Παρασκευή 26/4 που φυσικά δεν υπάρχει συνεδρίαση θα έχουμε την ετυμηγορία της Standard and Poor’s με την αγορά σχεδόν να έχει προεξοφλήσει αναβάθμιση κατά μια μονάδα τουλάχιστον.

