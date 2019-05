Την οριστική της απόφαση να διατηρήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των μετοχών της Coca - Cola Beverages Africa (CCBA), κορυφαίου εμφιαλωτή αναψυκτικών της Αφρικής, ανακοίνωσε η αμερικανική μητρική The Coca Cola Company.

