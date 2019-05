Συμπερασματικά συνεχίζουμε να παραμένουμε μεσοπρόθεσμα συγκρατημένα αισιόδοξοι για την Ελλάδα, ακολουθώντας την ανοδικό momentum που έχει διαμορφωθεί. Χρησιμοποιούμε στρατηγικές κυλιομένων profit taken σε συνεργασία με τους οικονομικούς μας συμβούλους, έχοντας υπόψη μας την πιθανότητα μιας τεχνικής διόρθωσης, όσο πλησιάζουμε σε σημαντικές τεχνικές αντιστάσεις επιμέρους δεικτών & μετοχών. Παραμένει βασικός μας στόχος η επανατοποθέτηση σε μετοχές με διαχρονικά καλά οικονομικά στοιχεία, υψηλές μερισματικές αποδόσεις & εξωστρέφεια.

More in this category: