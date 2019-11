Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Αθήνα αφήνει διακριτά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία καθώς περιλαμβάνει, όπως ανακοινώθηκε, 16 διαφορετικές συμφωνίες.

Από την υλοποίηση του masterplan του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ μέχρι την προώθηση του ελληνικού σαφράν. Από τη στοχοθέτηση του αριθμού Κινέζων τουριστών μέχρι την προώθηση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακού περιεχομένου. Και από τη δημιουργία παραρτήματος του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέχρι την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σχέδιο Ηρακλής που αφορά τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων από τις κινεζικές τράπεζες Bank of China και ICBC που άμεσα εγκαθίστανται στη χώρα. Είναι φανερό, ότι ο ρόλος της Ελλάδας είναι κομβικής σημασίας στην στρατηγική One belt- One road της Κίνας !

Επιπλέον, η S & P αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τις προθέσεις της στην επόμενη έκθεση για την βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας, ενώ και η J.P. Morgan έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης για τα τραπεζικά ομόλογα, τα υφιστάμενα και όσα θα εκδοθούν. Μόνο η UBS διαφοροποιείται με τη δική της αρνητική έκθεση για τους ελληνικούς τίτλους.

Τα παραπάνω, αλλά και άλλα δεδομένα που διαμορφώνουν προϋποθέσεις για υψηλές μερισματικές αποδόσεις ή/και επιστροφή κεφαλαίου από δεικτοβαρείς εταιρείες (ο ΟΤΕ ανάμεσά τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα 9μηνου ) αλλά και εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, από κοινού με ειδικά εταιρικά νέα (περίπτωση πώλησης θυγατρικής του Καράτζη τις προηγούμενες ημέρες), όφειλαν να κινητοποιήσουν τα αντανακλαστικά των αγοραστών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Όμως, ούτε στον ΟΛΠ, ούτε στον ΑΔΜΗΕ, ούτε στις τραπεζικές μετοχές, ούτε σε άλλες μετοχές εκδηλώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον. Αντιθέτως, στο ελληνικό χρηματιστήριο οι συναλλαγές είναι αποκαρδιωτικά χαμηλές θυμίζοντας αυγουστιάτικες ημέρες ραστώνης και οι όποιες προσδοκίες για κίνηση του Γ.Δ. προς τις 900 μονάδες παραχωρούν τη θέση σε όσους αναλύουν τα τεχνικά δεδομένα που δεν αποκλείουν και τη διάσπαση του οχυρού του 850 μονάδων σαν αποτέλεσμα ενός sell-off, αν συντρέξουν κάποιοι αρνητικοί καταλύτες.

Παραμένει ασφαλώς το ερώτημα για τους λόγους που εξηγούν την ασύμμετρη συμπεριφορά του ελληνικού χρηματιστηρίου, με δεδομένο ότι οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, με τη Wall Street μάλιστα να καταγράφει ρεκόρ στους δείκτες της. Είτε λοιπόν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην ανταπόκριση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε δεδομένα που απαιτούν το χρόνο τους για να ξετυλιχθούν και να ωριμάσουν (π.χ. επενδυτικό πρόγραμμα ΟΛΠ, έργο Ελληνικού), είτε συντρέχουν λόγοι που αναστέλλουν ακόμη τη διάθεση των επενδυτών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για ελληνικές μετοχές. Λόγοι που σχετίζονται με τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής μας, την όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος ή άλλα εσωτερικά ζητήματα. Ασφαλώς όμως, κεντρικής σημασίας παραμένουν οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού χρηματιστηρίου εξαιτίας των οποίων συνεχίζεται η συρρίκνωση του ειδικού του βάρος σε όλους του διεθνείς δείκτες (FTSE, MSCI), αποθαρρύνοντας τους διαχειριστές να ασχοληθούν με ελληνικούς τίτλους. Την ίδια ώρα, ολοένα και αυξάνουν τη συμμετοχή σε ασιατικούς τίτλους με τους κινεζικούς να έχουν την πρωτοκαθεδρία !

Δημήτρης Τζάνας

Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ