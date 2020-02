Εκπαιδευτική Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Σεμινάριο με τον Kasper Walet

H Εκπαιδευτική Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Academy) διοργανώνει στις 16 Μαρτίου σεμινάριο με θέμα: The Art of the Renewable Corporate Power Purchase Agreement (PPA).