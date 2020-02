Η Motor Oil συνεχίζει να επενδύει σε υψηλής ποιότητας καύσιμα με αποτέλεσμα ένα μέρος αυτής της παραγωγής να εξάγεται προς την Σαουδική Αραβία.

Ταυτόχρονα η διοίκηση της εισηγμένης διερευνά τα βέλτιστα σενάρια για επενδύσεις σε σύγχρονες μορφές ενέργειας και τεχνολογίες μεταξύ των οποίων η αποθήκευση, οι ανανεώσιμες και άλλοι τομείς. Παράλληλα στα πλάνα της εταιρίας παραμένει και το δικό της FSRU σε συνεργασία με ισχυρό διεθνές όνομα που έχει ήδη επιλεγεί και αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα.

Την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρία απέκτησε μέσω του ομίλου Mytilineos χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW ευρισκόμενων στη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα έναντι τιμήματος 45,8 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (100% θυγατρική της Motor Oil) οία απέκτησε τις μετοχές των εταιριών RADIANT SOLAR HOLDINGS LTD και GREENSOL HOLDINGS LTD οι οποίες αποτελούσαν συμμετοχές της METKA-EGN LTD θυγατρικής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ