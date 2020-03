Συμμετέχοντας στην κοινή πρωτοβουλία 75 Χρηματιστηρίων «Ring the Bell for Gender Equality» για τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας, το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων ( WFE) Νandini Sukumar η οποία χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κ Nandini Sukumar δήλωσε υπερήφανη που οι δράσεις ανά τον κόσμο για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων συνεχώς διευρύνονται και ενισχύονται. Τόνισε δε πως η ενεργός συμμετοχή των Χρηματιστηρίων στην Ετήσια πρωτοβουλία «Ring the Bell for Gender Equality» αποδεικνύει έμπρακτα την συμβολή των μελών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων προς την επίτευξη του στόχου.

Oι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται για 6η συνεχόμενη χρονιά και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των IFC, Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Global Compact, UN Women, The World Federation of Exchanges and Women in ΕTFs. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, δίνοντας την ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων, τη διαφορετικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Πέραν των παραπάνω εκδηλώσεων, οι οργανισμοί –εταίροι επικροτούν το έργο που έχει γίνει έως σήμερα και ενθαρρύνουν τα Χρηματιστήρια παγκοσμίως να αναλάβουν περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στις αγορές τους προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Με την ενεργή συμμετοχή του σε τέτοιες πρωτοβουλίες ως μέλος του SSE, το Χρηματιστήριο Αθηνών εκπέμπει σαφές μήνυμα πως και οι κεφαλαιαγορές και ο ιδιωτικός τομέας συντελούν αξιοσημείωτο έργο στην προώθηση της ισότητας των φύλων.