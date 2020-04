Με μια αντεπίθεση διαρκείας οι αγοραστές μείωσαν τις απώλειες από την αρχή του έτους επιστρέφοντας με ένα ανοδικό σερί 3 συνεδριάσεων και κέρδη 12,3%. Ήδη ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει απόδοση κοντά στο 33% από τα φετινά χαμηλά και ως τώρα η συμμετοχή των εταιριών στην ανάκαμψη μπορεί να χαρακτηριστεί μαζική.

Η αισιοδοξία που επικρατεί από τις αρχές του μήνα έχει δύο βασικούς αρωγούς: αφενός στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας στην χώρα μας, την κόπωση που παρατηρείται σε νέα κρούσματα στο εξωτερικό αφετέρου στην επίσπευση των μέτρων αναχαίτισης της ύφεσης που συντονισμένα οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις αναγγέλλουν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις αρχικές δυσκολίες στην επίτευξη μιας ικανοποιητικής λύσης για όλα τα κράτη μέλη φαίνεται ότι υπάρχει η διάθεση να συγκεραστούν οι διαφορετικές απόψεις και να υλοποιηθεί το πλάνο των τριών αξόνων δράσης που έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Ως είθισται η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει τις αποφάσεις της αφού διαβουλευθεί εξαντλητικά. Αυτή η εξαντλητική διαδικασία αποτυπώθηκε στις συνεδριάσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης με την στάση αναμονής των επενδυτών.

Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων οι αναγνώσεις σε γενικές γραμμές ήταν θετικές αν και έχουν μικρή σημασία στην παρούσα φάση. Στις 50 εταιρίες (27% του συνόλου) που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα παρατηρείται σε σχέση με το 2018 αύξηση 1,4% στον κύκλο εργασιών, αύξηση 9,1% στα λειτουργικά κέρδη και αύξηση 12% στα κέρδη μετά από φόρους τα οποία ευνοήθηκαν και από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Η καθαρή θέση είναι αυξημένη κατά 15%, αποτέλεσμα της κερδοφορίας, των αυξήσεων κεφαλαίου που έλαβαν χώρα προς το τέλος της χρονιάς αλλά και της αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού στην εύλογη αξία τους (συμμετοχές, ακίνητα και ομόλογα). Η ταμειακή θέση είναι αυξημένη κατά 20% ενώ ο καθαρός δανεισμός παρουσιάζει αύξηση κατά 15% κυρίως λόγω των προσαρμογών για χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όπως και να έχει η επίδοση του 2019 δεν μπορεί να αγνοηθεί και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την πορεία της κερδοφορίας των εταιριών όταν θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στην οικονομία. Κατά τα λοιπά οι τηλεδιασκέψεις και οι ανακοινώσεις περιέχουν σημαντικές παρατηρήσεις για τις ποσοτικές επιπτώσεις της κρίσης καθώς και για τις δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων για κάθε εταιρία. Από τις νέες κατευθύνσεις που δίνονται από τις διοικήσεις γίνεται αντιληπτό ότι για την φετινή χρονιά κάθε προηγούμενη εκτίμηση ή επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης έχει αναθεωρηθεί αισθητά χαμηλότερα (με λίγες μόνο θετικές εξαιρέσεις) ή δεν έχει κάποιο ρεαλιστικό αντίκρισμα.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με ορμή στο ξεκίνημα της εβδομάδας για να σταματήσει με μεγάλη ακρίβεια πάνω στον εκθετικό κινητό μέσο των 30 ημερών κοντά στις 630 μονάδες. Η αποφόρτιση της ανόδου ενδεχομένως να λάβει χώρα έως τις 580 μονάδες, επίπεδο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο οχυρό στήριξης της Αγοράς μετά την συσσώρευση που προηγήθηκε σε αυτές τις ζώνες τιμών. Τα καλά νέα για τους αγοραστές είναι ότι η άνοδος έγινε με σημαντική ενίσχυση τζίρου δίνοντας μια πιο στιβαρή δομή στο χτίσιμο της τάσης με τους ταλαντωτές να βρίσκονται στις ουδέτερες ζώνες και να μην υποδηλώνουν εξάντληση της τάσης. Επομένως η διορθωτική φάση της πρόσφατης ανόδου μπορεί να ολοκληρωθεί και με οριζόντια κίνηση, αναλώνοντας χρόνο δεδομένης και της εποχικότητας των χαμηλών τζίρων που παρουσιάζουν οι συναλλαγές στις τρεις συνεδριάσεις της Μ. Εβδομάδας. Οι 650 μονάδες (38,2% επίπεδο διόρθωσης) εξακολουθούν να παραμένουν πρώτος στόχος οι οποίες μάλλον θα έρθουν σε δεύτερο χρόνο.

Στην ειδησεογραφία εκτός από την προσπάθεια της Ευρώπης να καταλήξει σε κάποια συμφωνία, στο προσκήνιο αναμένεται να μπουν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου στις ΗΠΑ τα οποία ξεκινούν με εντατικό ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Στις κυριότερες δημοσιεύσεις ξεχωρίζουν: 23 Απριλίου JPMorgan, Wells Fargo, Johnson & Johnson 24 Απριλίου Charles Schwab, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America 25 Απριλίου Abbott Laboratories, Bank of New York Mellon.

Μάνος Χατζηδάκις

Beta ΑΧΕΠΕΥ