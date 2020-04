Αντίδραση χαμηλών όγκων αναμένοντας την έκπληξη...

Η σημερινή αντίδραση της Ελληνικής αγοράς, πέραν των αναμενόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της, εδράζεται κυρίως στις προσδοκίες για μια απόφαση που θα λύνει τον «Γόρδιο Δεσμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον τρόπο και το τελικό ύψος των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται άλλοι μια φορά να υπερβούν τους εαυτούς τους και τα Εθνικά τους στερεότυπα, προκειμένου να διασώσουν την Ευρωπαϊκή οικονομία. Κυρίως όμως καλούνται να διασώσουν την συνοχή, τις Ιδέες και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αν οι αποφάσεις που θα παρθούν σήμερα, θα είναι η ευρωπαϊκή πεπατημένη στρατηγική ενός γενικού περιγράμματος μέτρων (Framework) 2,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, πετώντας το μπαλάκι της συγκεκριμενοποίησης, ποσοτικοποίησης & χρονικής εφαρμογής στο απώτερο μέλλον, θα αποκαλυφθεί με την λήξη της συνόδου των ηγετών, ευελπιστώντας ότι θα κάνουν την έκπληξη…

Η βοήθεια που δόθηκε από την ΕΚΤ, αλλά και τις κυβερνήσεις των πληττόμενων κρατών, υποβοηθούν την γρηγορότερη ανάρρωση του οικονομιών, αλλά δεν αρκούν για ουσιαστική επαναφορά στην πρότερη κατάσταση της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα μέτρα που πήρε το Eurogroup δεν έχουν ακόμα εγκριθεί και η διάσταση απόψεων μεταξύ Βορείων & Νοτίων είναι δομικές για την επιτυχή επίλυση της εξελισσόμενης κρίσης και την επιβίωση της Ε.Ε..

Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολλές 10-ετίες, επιτέλους βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, έχοντας κερδίσει πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση του ιού, με τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία να μας δίνουν ελπίδες ότι ίσως να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ποιο ανώδυνα και σε μικρότερο χρόνο την επιδημία.

Αν και η παύση της οικονομικής δραστηριότητας είναι πρωτόγνωρη για όλους μας και κανείς δεν θα βγει αλώβητος από το διαφαινόμενο οικονομικό σοκ, ευελπιστούμε ότι παροχή απεριόριστης ρευστότητας και ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων, θα περιορίσει το αντίκτυπο που αναμένουν ξένοι οίκοι. Η εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι (προς το παρόν) παραμένει αλώβητη, υποβοηθώντας την ίδια & την χώρα.

Προϋπόθεση είναι να συνεχιστούν οι σωστοί χειρισμοί & να εφαρμοστούν ρηξικέλευθες πολιτικές (out of the box) για να ανακάμψει γρηγορότερα η οικονομία , διαψεύδοντας τις «Κασσάνδρειες προβλέψεις».

Η ομολογιακή αγορά συνεχίζει να αποτελεί το καρδιογράφημα της εμπιστοσύνης των αγορών, και παρά την αύξηση του επιτοκίου του 10-ετους ομολόγου πέριξ του 2,5% , σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία, δεν δημιουργεί ακόμα σοβαρές ανησυχίες, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη επιτυχή έκδοση της 7-τίας. Τα εταιρικά ομόλογα συνεχίζουν να εμφανίζουν τιμές χαμηλότερες του 100, αποτυπώνοντας την ανησυχία που επικρατεί στην αγορά εταιρικού χρέους, μειώνοντας όμως τις μεγάλες απώλειες των προηγούμενων εβδομάδων.

Ως αναφορά το Ελληνικό χρηματιστήριο, η συνεχιζόμενη τεχνική αντίδραση του κινείται με χαμηλούς όγκους και ο πόλεμος θα είναι πολύμηνος, δύσκολος & με υψηλή μεταβλητότητα.

Ο τραπεζικός κλάδος μετά τις απανωτές εκθέσεις υποβάθμισης της Moody’s, της JP Morgan και άλλων οίκων, συνεχίζει να πιέζεται & όσο βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των 370 μονάδων, δεν αλλάζει κάτι στην άκρως αρνητική τεχνική εικόνα του παρά την σημερινήθετική εικόνα του. Είναι πρόωρο να αποτιμηθεί η αρνητική επίδραση της διακοπής λειτουργίας σχεδόν ολόκληρης της Εθνικής οικονομίας, κυρίως ως αναφορά την δημιουργίανέων κόκκινων δανείων από κλάδους που θα υποστούν συντριπτικά πλήγματα από τηνπανδημία (Τουρισμός – Ναυτιλία - Μεταφορές, καταναλωτικές αλυσίδες πλην τροφίμωνκ.α.).

Ο πανικός δεν έχει εξαλειφθεί, απλώς έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας και αναλυτές-επενδυτές δεν μπορούν να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις στα αποτελέσματα των εταιριώντο 2020 από το lock down της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο Γενικό Δείκτη, τα πρώτα σημεία στήριξης οριοθετούνται στις 600 μονάδες, με επόμενεςγραμμές αμύνης τις 590, 570 & 530 μονάδες. Οι κοντινή αντίσταση εντοπίζεται στις 630μονάδες. Μόνο κίνηση άνω των 630 μονάδων μπορεί να οδηγήσει στις επόμενες αντιστάσειςτων 645, 660, & 685 μονάδων. Πρέπει όμως να εκλαμβάνεται ως τεχνική αντίδραση και δεν αλλάζει την αρνητική εικόνα.

Αντίστοιχα για τον FTSE25 οι πρώτες κοντινές στηρίξεις εντοπίζονται στις 1432 & 1415μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις εμφανίζονται στις 1300, 1225 & 1140 μονάδες. Οι κοντινές αντιστάσεις εντοπίζονται στα επίπεδα των 1475, 1530, 1560 & 1600 μονάδων. Μόνο κίνηση άνω των 1555-1560 μονάδων αντιστρέφει το αρνητικό momentum και οποιαδήποτεαντίδραση μέχρι εκεί, θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ευκαιρία δημιουργίας ρευστότητας, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 εβδομάδες.

Συμπερασματικά η σημερινή αντίδραση της Ελληνικής αγοράς δεν αλλάζει τηνμεσοπρόθεσμη εικόνα της & θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή. Εκτιμούμε ότι η ταλαιπωρία & η μεταβλητότητα θα έχει συνέχεια για τις ελληνικές μετοχές, όσο και για τις ξένες αγορές,ειδικά αν οι σημερινές αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών είναι κατώτερες των ήδη χαμηλών προσδοκιών των αγορών.

Παρά ταύτα επικεντρωνόμαστε στις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται,περιορίζοντας το ενδιαφέρον μας σε μετοχές με υψηλή ρευστότητα, καλά θεμελιώδη στοιχεία & υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Επιπλέον κριτήριο μας αποτελεί ο μικρός δείκτης επίδρασης της πανδημίας στον κύκλο εργασιών των εταιριών και το ποσοστό συμμετοχής της περιόδου Απριλίου - Ιουνίου στην συνολική δραστηριότητα τους, καθώς καιη ταχύτητα επανόδου τους στην κανονικότητα. Αναμένοντας την έκπληξη από την τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών παραμένουμε “onalert”..

ΛΟΥΚΑΣ Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ / Corporate Advisor Mc Banking & Finance