Intralot: Στο 4,9648% κατήλθε το ποσοστό της Mittleman

Στο 4,9648% από 9,7647% κατήλθε στις 4 Αυγούστου το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Mittleman Investment Management, LLC, στην Intralot.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Intralot, η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχει ως εξής:

- Aimia Inc. : 4,9648%

- Aimia AM Holdings Inc. : 4,9648%

- Master Control LLC : 4,9648%

- Mittleman Investment Management, LLC : 4,9648%

Η Aimia AM Holdings Inc., διάδοχος φορέας της Mittleman Brothers, LLC είναι το μοναδικό μέλος του Master Control LLC και ο Master είναι το μοναδικό μέλος της Mittleman Investment Management, LLC.

Η Aimia AM Holdings είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Aimia Inc. Η Mittleman Investment Management είναι σύμβουλος επενδύσεων εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. και παρέχει επενδυτικές συμβουλές στους πελάτες της και σε ορισμένα ομαδοποιημένα επενδυτικά οχήματα.

Τα Διαχειριζόμενα Χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν περίπου 210 διαφορετικούς λογαριασμούς και κανένας από αυτούς δεν κατέχει 5% ή περισσότερο στον εκδότη.