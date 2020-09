34 εισηγμένες συμμετέχουν στο φετινό roadshow του Χ.Α. στο Λονδίνο Κύριο

Το φετινό 15ο roadshow των ελληνικών εισηγμένων στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 και 21 Σεπτεμβρίου. Έχουν δηλώσει συμμετοχή 130 διεθνή funds και έχουν ήδη προγραμματιστεί 600 κατ' ιδίαν συναντήσεις (one on one meetings) με τις 34 εισηγμένες εταιρείες.