Την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει το φετινό 15ο roadshow των ελληνικών εισηγμένων στο Λονδίνο, με το συνέδριο της ΕΧΑΕ να πραγματοποιείται στις 17-18 και 21 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά λόγω της πανδημίας.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή 130 διεθνή funds και έχουν ήδη προγραμματιστεί 600 κατ' ιδίαν συναντήσεις (one on one meetings) με τις 34 εισηγμένες εταιρείες, που θα συμμετέχουν. Μέσω του Annual Greek Roadshow δίνεται η δυνατότητα σε εισηγμένες εταιρείες να πραγματοποιήσουν ατομικές συναντήσεις με ξένους θεσμικούς επενδυτές και να παρουσιάσουν την στρατηγική τους, τα επενδυτικά τους σχέδια αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εισηγμένων εταιρειών, αλλά και ξένων θεσμικών επενδυτών.

Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες

Από πλευράς κυβέρνησης, θα παρέμβουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Παρεμβάσεις, επίσης, θα κάνουν η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης.

Οι 34 εισηγμένες, που θα συμμετάσχουν στο roadshow, είναι οι ακόλουθες: