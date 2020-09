Η παρακαταθήκη του 15ου Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Με μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε χθες η αυλαία του 15ου Annual Greek Roadshow που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Φέτος το συνέδριο πραγματοποιείται διαδικτυακά και ολοκληρώνεται στις 21 Σεπτεμβρίου με την συμμετοχή 34 εισηγμένων εταιρειών ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 700 διαδικτυακές συναντήσεις προκειμένου να καλυφθεί το ενδιαφέρον των ξένων διαχειριστών και αναλυτών που υπερβαίνουν τους 150.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χθες ολοκληρώθηκε το Βriefing Session «Greece through – and beyond – Covid -19» τις εργασίες του οποίου άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου, Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης.

«Χωρίς αμφιβολία, οι επενδυτές και το παγκόσμιο ταλέντο θα στραφούνε τελικά προς τις χώρες εκείνες που αντιμετώπισαν την πανδημία καλύτερα από αλλού. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες αυτές» τόνισε στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας « Τον Μάρτιο η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Θέλω τότε να μπορούμε όλοι μαζί να κοιτάξουμε πίσω μας με περηφάνεια για το πώς η χώρα μας αντιμετώπισε αυτή την παγκόσμια πανδημία. Σας καλώ να επενδύσετε στο μέλλον της Ελλάδας».

Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει έως 72 δισ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027. Τα κονδύλια αυτά αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία, ώστε η χώρα να δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα μέσω επενδύσεων, αλλά και μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα έχουν μεγάλης διάρκειας, διατηρήσιμη επίδραση στις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας. Ευκαιρία την οποία είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

«Με τα σημερινά ισχύοντα, όλες οι μεγάλες επενδύσεις όπως είχαν σχεδιασθεί πριν την πανδημία του Covid19, προχωρούν κανονικά, ενώ η καλή επίδοση της Ελλάδας στη διαχείριση της πανδημίας βελτίωσε τη φήμη της ως χώρας σοβαρής και αξιόπιστης με αποτέλεσμα αυτό να έχει θετικές επιπτώσεις και στην προσέλκυση επενδύσεων.» υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης προσθέτοντας πως εάν το εμβόλιο είναι διαθέσιμο τον Δεκέμβριο που αναμένεται ή ακόμα και το 2021, η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα θα πάει πολύ καλά. «Δεν βλέπω άλλο πραγματικό κίνδυνο. Πολλοί με ρωτούν και για τις προκλήσεις από την Τουρκία. Δεν θεωρώ ότι αυτές επηρεάζουν τους επενδυτές, ούτε πρόκειται να γίνει πόλεμος ή επεισόδιο. Μάλιστα, ο χειρισμός από την ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει πόντους στην Ελλάδα καθώς εκδηλώνεται αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από χώρες που έχουν κοινά συμφέροντα με μας στην περιοχή» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Έτος Covid χαρακτήρισε το 2020 η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου σχολιάζοντας τις ισχυρότατες διορθώσεις που παγκοσμίως καταγράφηκαν στις χρηματιστηριακές αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο. «Και η εγχώρια αγορά αντίστοιχα είχε υψηλή μεταβλητότητα και μείωση της κεφαλαιοποίησης, ωστόσο το 2020 ήταν μία χρονιά που σημαδεύτηκε και από την περαιτέρω μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων καθώς και από την άντληση σημαντικού ύψους κεφαλαίων μέσω της αγοράς του χρηματιστηρίου» σημείωσε μεταξύ άλλων η κ. Λαζαράκου.

Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε εμφατικά στον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση τονίζοντας πως η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση καθιστά τις εισηγμένες εταιρείες πιο ελκυστικές για τους επενδυτές καθώς διασφαλίζει περαιτέρω την σωστή λειτουργία τους, ενισχύει τη διαφάνεια και την προστασία των συμφερόντων των μετόχων της μειοψηφίας.

Σε συζήτηση με τον Αthens Bureau Chief του Bloomberg, Σωτήρη Νίκα, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης τόνισε: «Σχεδόν όλες οι χώρες έχουν τώρα μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία . Το ερώτημα είναι: τι κάνει κανείς με αυτόν τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο; Απλώς τον σπαταλάει κανείς σε επιδόματα; Ή χρησιμοποιείς αυτή την ευκαιρία για να μειώσεις την φορολογική επιβάρυνση, ειδικά στην μισθωτή εργασία, και να εφαρμόσεις πολιτικές που μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη; ΄Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο.»

Αλέξης Πατέλης - Προϊστάμενος του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Σωτήρης Νίκας - Αthens Bureau Chief του Bloomberg

Στα μέτρα και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αλλά και των ιδιωτών αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιώργος Χαντζηνικολάου σημειώνοντας πως τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονται για τη χώρα μας αναμένεται να ενισχύσουν την προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και επιτρέπουν μία συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Η ελληνική κεφαλαιαγορά, με το Χρηματιστήριο Αθηνών στο επίκεντρο έχει όλες τις δυνατότητες να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η αδιάλειπτη συνεργασία με την Κυβέρνηση για τη δημιουργία νέων κινήτρων προσέλκυσης επενδυτών, οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προσέλκυση νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο καθώς και η συνεχής εγρήγορση για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και συμμαχιών στη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή αποτελούν τους βασικούς άξονες της στρατηγικής στόχευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών» υπογράμμισε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Γιώργος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

«Ο Covid παραμένει ο παράγοντας που καθορίζει την δυναμική των οικονομιών παγκοσμίως, ωστόσο υπάρχει πλέον αισιοδοξία πως οι επιπτώσεις αυτού θα είναι πιο περιορισμένες από τις αρχικά εκτιμώμενες. Παρά την καταλυτική επίδραση της πανδημίας, το ελληνικό Χρηματιστήριο, ως αντανάκλαση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας επιδεικνύει αντοχές. Η αποτίμηση της εγχώριας αγοράς παραμένει ελκυστική. Ο δείκτης κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ διαμορφώνεται σήμερα σε 25,7% με τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών να υπερβαίνει το 40%. Ο γενικός δείκτης βρίσκεται 36,5% υψηλότερα από τα χαμηλά που βρέθηκε στα μέσα Μαρτίου , διατηρώντας 7,8% των κερδών του 2019 όταν ο δείκτης MSCI Emerging Market Index είναι σήμερα κατά 7,5% χαμηλότερα σε σχέση με το 2018» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης προσθέτοντας πως από την αρχή της χρονιάς έχουν αντληθεί συνολικά από το Χρηματιστήριο περισσότερα από 1 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό του 2019.

Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ψηφιοποίηση αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, τον κύριο μοχλό στήριξης των θετικών προοπτικών για το επιχειρείν και την ελληνική οικονομία συνολικά . Σε ό,τι αφορά στο Χρηματιστήριο, « αυτό απαντά στις παγκόσμιες προκλήσεις με συνεχείς επενδύσεις στις υποδομές των αγορών , με υιοθέτηση και προώθηση διεθνών πρακτικών και με έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο».