Τα ποσοστά της JPMorgan και της Fidelity στην Folli Follie

Στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Folli Follie από 9,99% σε κάτω του 5% προχώρησε η «Fidelity Management & Research LLC», όπως γνωστοποίησε Folli Follie με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Με δεύτερη ανακοίνωση, η Folli Follie γνωστοποιεί την αύξηση του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου της J.P. Morgan Securities (ελεγχόμενης εμμέσως από την JPMorgan Chase & Co.) σε ποσοστό 9,76%, ενώ, εάν προσμετρηθούν και 143.000 δικαιώματα ψήφου μέσω ενός χρηματοοικονομικού μέσου Right to Recall, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% το ποσοστό που κατέχει εμμέσως η JPMorgan Chase & Co. φθάνει 9,97% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη η Folli Follie ανακοίνωσε και επίσημα πως εξασφάλισε την δικαστική της προστασία έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2020.