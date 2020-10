Τεχνική Ολυμπιακή: Συμμετοχή μέσω συνδεδεμένης εταιρείας σε εξαγορά πλοίου

Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία "T.O. SHIPPING LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD) συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της εταιρείας AKITETA MARINE LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ.